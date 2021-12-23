Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса в период пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции рассказал о мерах поддержки среднего и малого бизнеса в период пандемии коронавируса.

Глава государства отметил, что от введенных на фоне коронавируса ограничений больше всего пострадал именно малый бизнес.

Он напомнил, что правительство выработало систему поддержки для бизнеса. По словам главы государства, особенно эту поддержку ощутили крупные отрасли страны.

«Тренажерные залы, кинотеатры... все, что связано с обслуживанием людей, [такой бизнес] пострадал в первую очередь, но им оказывалась и оказывается поддержка», — сказал Путин.

Среди мер поддержки он перечислил льготные кредиты, рассрочку по выплатам кредитов, льготную аренду и другие. Президент напомнил, что на это выделялись и выделяются огромные средства из федерального бюджета.

При этом российский лидер добавил, что все меры поддержки принимаются при прямом контакте с бизнес-сообществом.

«В целом, люди с понимаем относятся и в целом поддерживают работу правительства. И результат неплохой, мы вышли из кризисного состояния быстрее по сравнению с другими странами», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин рассказал, как отразилась борьба с коронавирусом на российской экономике.