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На Украине заявили, что «Нафтогаз» с июня в одиночку импортирует газ в страну

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Компания «Нафтогаз» импортировала 77% природного газа от общего числа поставок в страну, об этом сообщил руководитель компании Юрий Витренко во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Наш».

«На это мы потратили 86 млрд гривен. Фактически с июня импортирует газ один только «Нафтогаз», — отметил глава «Нафтогаза».

Ранее Витренко сказал, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, и они намерены привлекать средства на международных рынках

А до этого, он отметил, что Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.

В «Нафтогазе» сообщили, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. В компании заявили, что работают над увеличением собственной добычи «голубого топлива», для этого применяются новые технологии и управленческие подходы, изучаются и разрабатываются перспективные участки недр.

22 декабря «Нафтогаз Украины» пожаловался Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

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