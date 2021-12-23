«Нафтогаз Украины» вынужден закупать газ по любым ценам

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, и они намерены привлекать средства на международных рынках, сообщает РИА «Новости».

«Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов», — сказал он.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. В компании заявили, что работают над увеличением собственной добычи «голубого топлива», для этого применяются новые технологии и управленческие подходы, изучаются и разрабатываются перспективные участки недр.

22 декабря «Нафтогаз Украины» пожаловался Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.