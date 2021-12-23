Россиянам рассказали о влиянии новых правил расчета на стоимость электроэнергии

У всех регионов России появилось право на самостоятельное определение максимального объема потребления электроэнергии по льготному тарифу, в ФАС рассказали, что тарифы для россиян не вырастут. Об этом сообщает «Российская газета».

Новые меры приняли для борьбы с нецелевым потреблением электричества, в том числе с майнерами, чьи «фермы» маскируют под обычное жилье.

По информации Федеральной антимонопольной службы, планируется разработка методических указаний по объемам льготного потребления.

Ожидается, что тарифы для соотечественников не вырастут, будет учитываться прогноз социально-экономического развития.

«Принятое постановление правительства России расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию» — подчеркнули в ведомства.

Предполагается, что с постановлением станет возможным защитить льготные тарифы россиян от их нецелевого использования в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что «Иркутскэнергосбыт» через суд «выбил» с майнеров деньги за электричество.