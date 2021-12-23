Счетная палата нашла недостатки в программе по обеспечению жильем молодых семей

В выпущенном бюллетене Счетной палаты РФ, посвященном реализации в стране молодежной политики говорится, что формула расчета размера субсидий, предоставляемых регионам из федерального бюджета на социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий, не учитывает общую численность молодых семей, которые ожидают эти выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Помощь молодым семьям оказывается по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Для расчете размера субсидии, получаемой из федерального бюджета, учитывается количество в регионе семей, пожелавших получить выплату, средняя рыночная стоимость одного кв. м жилья и предельный уровень софинансирования из федерального бюджета, который определяет правительство на конкретный год.

В материалах ведомства указывается, что из-за того, что не учитывается общая численность молодых семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в целом по РФ и в отдельном регионе, невозможно рассчитать объем средств, необходимый для ликвидации накопленной очереди.

Ранее сообщалось, что в России появится единый реестр нуждающихся в жилье. Сейчас в России улучшения жилищных условий ожидает 854 тыс. семей. Сведение разрозненных перечней в одну единую систему позволит добиться порядка и прозрачности в этой сфере. Это позволит исключить повторы и учесть данные об очередниках, которые уже получили квартиры или жилищные сертификаты на их приобретение.