Строители допустили катастрофу в возведении дорожных объектов из-за нового закона

В дорожно-строительной отрасли могут возникнуть риски полной остановки работ из-за нового закона в сфере казначейского сопровождения. Об этом сообщила Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК), передают РИА «Новости».

«По сути, в строительной отрасли грядет катастрофа. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств, принятые новеллы остановят строительство всех крупных объектов», — заявила гендиректор НАИК Мария Ярмальчук.

По ее словам, новые правила подразумевают, что все потоки денежных средств по госконтрактам от 1 млрд рублей будут поступать на лицевой счет казначейства. Получается, что денежные средства станут неликвидными до выполнения договора. Если возникают расходы, которые не касаются конкретного объекта, то строительная компания оплачивает их за свой счет.

В ассоциации считают, что из-за нового закона возникнут сложности с привлечением в работу субподрядчиков и сокращением числа соисполнителей еще на этапе открытия ими лицевых счетов.

При этом перевод прибыли и возмещения затрат будет возможен лишь после прохождения выездной проверки казначейства, в результате которой будут проверены фактические затраты и данные раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту. Все эти действия будут серьезно тормозить деятельность строительных организаций.

С 1 января в России вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс, регулирующие порядок казначейского сопровождения средств по госконтрактам, а также утвержденные правительством правила такого сопровождения. В частности, с 2022 года расширенное казначейское сопровождение будет применимо к госконтрактам на сумму от 1 миллиарда рублей.

В начале ноября сообщалось, что в России при выделении средств на строительство и ремонт региональных и местных дорог будут учитываться поручения президента и правительства, стоимость самих проектов и соотношение получаемых регионами акцизов к протяженности самих дорог.