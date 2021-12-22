В Кремле ответили на обвинения США в нарушениях норм ВТО

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление торгпреда США Кэтрин Тай о том, что Россия якобы нарушает нормы ВТО своими действиями по импортозамещению и расширению госконтроля.

«Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области», — подчеркнул Песков в ответ на просьбу прокомментировать это заявление.

В ежегодном докладе о взаимоотношениях Москвы и ВТО офис американского торгпреда обвинил российские власти в расширении и углублении государственного контроля над экономикой страны. Вашингтон планирует работать над ответными мерами в отношении Москвы по линии Всемирной торговой организации. Офис торгпреда США также сообщил, что американские власти готовы принимать меры для того, чтобы российские рынки оставались открытыми для экспорта США.

С 2012 по 2016 год российский экспорт в США сократился почти в два раза – с $29,5 млрд до $14,5 млрд. После этого происходил стабильный рост – с 2016 по 2019 год был достигнут показатель в $22,3 млрд. Наконец, в 2020 году экспорт российских товаров в Штаты упал до $16,9 млрд. За первые девять месяцев 2021 года он снова вырос на 82% — до $22,6 млрд.

Одновременно с этим импорт в Россию из США рос до 2013 года, составляя $11,1 млрд, сокращался до 2016 года ($5,8 млрд), составив в 2020 году $4,9 млрд. В первые девять месяцев 2021 года импорт составил $4,8 млрд.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Тайзаявила, что США сами нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО), так как импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции ЕС, которые те принимали под нажимом Соединенных Штатов.