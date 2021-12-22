Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач дала советы по преодолению внутренней пустоты из-за гаджетов 14:04
Россиянам посоветовали защищаться «заклинаниями» от телефонных мошенников 14:03
Прокуратура потребовала пожизненное заключение для обвиняемых в крушении MH17 14:02
«Матерился и бил об парту»: ученица хабаровской школы рассказала о конфликтах физика... 14:01
В ЛДПР назвали подарок Рашкину в виде рогов «ответом на хамство» депутатов... 14:01
Тутберидзе рассказала, как искала работу после возвращения в Россию в 90-х 13:59
Глава МИД Лавров заявил, что ситуация в Германии с вещанием RT DE является... 13:58
СК возбудил уголовное дело после гибели российских военных в Южной Осетии 13:51
The Guardian: Путин поставил НАТО и США в тупик своими требованиями 13:50
В России сообщили о высокой инфицированности «омикроном» детей и... 13:47

В Кремле ответили на обвинения США в нарушениях норм ВТО

В Кремле заявили, что Россия не нарушает нормы ВТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление торгпреда США Кэтрин Тай о том, что Россия якобы нарушает нормы ВТО своими действиями по импортозамещению и расширению госконтроля.

«Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области», — подчеркнул Песков в ответ на просьбу прокомментировать это заявление.

В ежегодном докладе о взаимоотношениях Москвы и ВТО офис американского торгпреда обвинил российские власти в расширении и углублении государственного контроля над экономикой страны. Вашингтон планирует работать над ответными мерами в отношении Москвы по линии Всемирной торговой организации. Офис торгпреда США также сообщил, что американские власти готовы принимать меры для того, чтобы российские рынки оставались открытыми для экспорта США.

С 2012 по 2016 год российский экспорт в США сократился почти в два раза – с $29,5 млрд до $14,5 млрд. После этого происходил стабильный рост – с 2016 по 2019 год был достигнут показатель в $22,3 млрд. Наконец, в 2020 году экспорт российских товаров в Штаты упал до $16,9 млрд. За первые девять месяцев 2021 года он снова вырос на 82% — до $22,6 млрд.

Одновременно с этим импорт в Россию из США рос до 2013 года, составляя $11,1 млрд, сокращался до 2016 года ($5,8 млрд), составив в 2020 году $4,9 млрд. В первые девять месяцев 2021 года импорт составил $4,8 млрд.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Тайзаявила, что США сами нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО), так как импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции ЕС, которые те принимали под нажимом Соединенных Штатов.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть