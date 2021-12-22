В 2022 году каждая третья компания намерена повысить зарплату на 11%

Треть компаний России планирует повысить зарплаты сотрудников в будущем году, каждая пятая организация намерена увеличить штат работников. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на оперативную социально-экономическую аналитику Центра стратегических разработок.

«В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)», — уточнили в ЦСР.

В 2021 году, по информации организации, штат российских предприятий вырос в 12% компаний (в среднем на 7%). По итогам текущего года, зарплаты были увеличены в 15% фирм, при этом в среднем рост составил 8%.

«На фоне частично оправдавшихся надежд экономические ожидания бизнеса на 2022 год более сдержанные, хотя почти каждая вторая компания прогнозирует рост выручки и операционной прибыли в 2022 году (48% и 45% соответственно)», — пояснили в организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «реальном, а не номинальном» росте зарплат в России.