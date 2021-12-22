Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Жириновский подарил Рашкину книгу о животных 11:02
В ФСБ определили главную угрозу безопасности России в 2022 году 11:01
Озвучившую Анну в «Холодном сердце» певицу нашли мертвой 10:58
В госсовете Татарстана отказались комментировать задержание ректора Казанского... 10:54
На БелАЭС приступили к загрузке топлива в реактор второго энергоблока 10:54
Ловчев сравнил статус Черчесова и украинского тренера «Шерифа» 10:53
Жириновский сообщил, что экс-депутат Госдумы Натаров находится в тюрьме 10:49
Белоруссия и Польша не допустили представителей ООН в приграничную зону 10:49
Военные медики США анонсируют вакцину против всех штаммов COVID-19 10:48
Бывший муж Волочковой стал отцом в пятый раз 10:42

В 2022 году каждая третья компания намерена повысить зарплату на 11%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Треть компаний России планирует повысить зарплаты сотрудников в будущем году, каждая пятая организация намерена увеличить штат работников. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на оперативную социально-экономическую аналитику Центра стратегических разработок.

«В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)», — уточнили в ЦСР.

В 2021 году, по информации организации, штат российских предприятий вырос в 12% компаний (в среднем на 7%). По итогам текущего года, зарплаты были увеличены в 15% фирм, при этом в среднем рост составил 8%.

«На фоне частично оправдавшихся надежд экономические ожидания бизнеса на 2022 год более сдержанные, хотя почти каждая вторая компания прогнозирует рост выручки и операционной прибыли в 2022 году (48% и 45% соответственно)», — пояснили в организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «реальном, а не номинальном» росте зарплат в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть