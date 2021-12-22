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Экономист предостерег от крупных покупок перед Новым годом

Экономист Ибрагимов: к Новому году не следует покупать технику и запасаться продуктами

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В новогодний период осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному и потому продавцы подыгрывают этому, чтобы больше заработать. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По его словам, находясь в эмоционально-чувственном возбуждении, покупатели не обращают внимание на цены и рациональность покупки после Нового года. Также граждане не задумываются над тем, что вместе с доступностью кредита на дорогостоящую технику, растут ставки займа.

Рамазанов также порекомендовал не запасаться в магазине продуктами впрок, отложить крупные покупки на постпраздничное время, когда цены вернутся после ажиотажа.

Ранее стало известно, что пиротехника для празднования Нового года в этом году обойдется россиянам на 70% дороже, чем в прошлом.

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