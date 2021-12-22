Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров под видом «домашних мастеров»

Мошенники в России придумали новый способ обмана пенсионеров, убеждая их оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по завышенным ценам, пишет газета «Известия».

Злоумышленники наносят жертвам регулярные визиты под видом «домашних мастеров» из фирм-однодневок, которые маскируются под известные компании. При этом стоимость их услуг может превышать сотни тысяч. Издание приводит случай, когда смета составила 412 тыс. рублей.

Ранее глава проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что телефонные мошенники разработали новую схему по краже денег у россиян. По ее словам, теперь злоумышленники отправляют своим потенциальным жертвам рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить якобы возникшую проблему. После этого граждане связываются с грабителями и в ходе разговора сообщают им персональные данные или устанавливают вредоносные программы на свои устройства.