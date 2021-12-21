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ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от коронавируса

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РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость новых форм выпуска российской вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» и препарата от COVID-19 «Арепливир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Новые упаковки вакцины «Спутник М» будут стоить 3 002,4 рубля (пять доз) и 6 004,8 рубля (10 доз). А стоимость более высоких дозировок «Арепливира» составит 10 тыс. рублей (50 таблеток) и 8 тыс. рублей (40 таблеток)», — говорится в сообщении ФАС.

Уточняется, что оба медицинских средства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Первый в России препарат от COVID-19 в форме инъекций «Арепливир» был зарегистрирован 12 ноября. Ожидается, что производство препарата в ампулах начнется в декабре 2021 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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