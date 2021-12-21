Россиян решили защитить от фейков и рекламы

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова призвала защитить россиян от негативного воздействия крупных IT-корпораций и фейков. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Москалькова считает, что сейчас в России реклама на телевидении и в интернете стала слишком навязчивой и многих раздражает.

«Реклама — важный фактор современности, но не менее важно достигнуть компромисса между интересами пользователей и бизнеса», — отмечает омбудсмен.

Опасность нового инструмента Facebook, направленного на защиту пользователей от фейков, заключается в его непрозрачности. Таким мнением в конце октября поделился с «Газетой.Ru» заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви.

По его словам, в истории Facebook есть кейс, когда его инструменты защиты от фейков приводили к неоднозначным последствиям. Речь идет о ситуации, когда Facebook пометил как фейк и заблокировал посты российских изданий, которые процитировали пресс-релиз ФСБ.