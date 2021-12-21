Цена на газ выросла до $1850 за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ выросла до $1850 за тысячу кубометров впервые с 6 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

На открытии торговой сессии цена на газовые фьючерсы превысила $1800, показав далее небольшое снижение до $1750, а затем поднявшись до $1869,5 к 11.37 мск.

К 11.44 мск цена на газовые фьючерсы снизилась до $1851,4.

Ранее еще одна европейская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ.

Neckermann Strom AG считалась компанией, которая поставляет экологически чистую энергию и газ. Всего ее услугами пользовались более 13 тыс. домохозяйств по всей Германии.

Также за последние недели в стране подали заявление на банкротство еще несколько энергокомпаний. Больше всего от ситуации страдают мелкие поставщики, которые вынуждены покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить сильно выросшие расходы у компаний не получается, так как с потребителями заключены, в основном, долгосрочные контракты.