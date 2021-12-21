Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белоруссии блогера отправили на три года в колонию за оскорбление... 13:40
В горящем гипермаркете «Лента» в Томске частично обрушилась крыша 13:39
Газзаев назвал имя игрока ЦСКА, которым активно интересовался «Реал» 13:31
Порошенко предложил проверить Зеленского на предмет госизмены 13:31
В Литве ожидают нового потока мигрантов из Белоруссии 13:30
В Свердловской области смягчили меры по коронавирусу на Новый год 13:28
Олимпийский чемпион о биатлонисте Елисееве: ему не надо было отстраняться от людей 13:20
В МИД РФ допустили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии 13:19
Порошенко уточнил сроки своего возвращения на Украину 13:17
Ректора «Шанинки» Зуева оставили под арестом вопреки словам Путина 13:15

Цена на газ выросла до $1850 за тысячу кубометров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Chuzavkov/AP

Цена фьючерсов на газ выросла до $1850 за тысячу кубометров впервые с 6 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

На открытии торговой сессии цена на газовые фьючерсы превысила $1800, показав далее небольшое снижение до $1750, а затем поднявшись до $1869,5 к 11.37 мск.

К 11.44 мск цена на газовые фьючерсы снизилась до $1851,4.

Ранее еще одна европейская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ.

Neckermann Strom AG считалась компанией, которая поставляет экологически чистую энергию и газ. Всего ее услугами пользовались более 13 тыс. домохозяйств по всей Германии.

Также за последние недели в стране подали заявление на банкротство еще несколько энергокомпаний. Больше всего от ситуации страдают мелкие поставщики, которые вынуждены покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить сильно выросшие расходы у компаний не получается, так как с потребителями заключены, в основном, долгосрочные контракты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть