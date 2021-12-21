Песков объяснил остановку потока по газопроводу «Ямал — Европа»

Вопрос поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» - это коммерческая ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Нет, это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет (с заполнением второй нитки «Северного потока — 2» — прим.ред.), это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что «Газпром» приостановил транспортировку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал — Европа». Отмечается, что в связи с решением российской компании, начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

«Газпром» 18 декабря резко сократил бронирование мощностей польского участка «Ямал — Европы», которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Всего было заказано 5,2 млн кубометров польского участка газопровода, что на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность составляет более 2 тыс. километров.