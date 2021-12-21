Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белоруссии блогера отправили на три года в колонию за оскорбление... 13:40
В горящем гипермаркете «Лента» в Томске частично обрушилась крыша 13:39
Газзаев назвал имя игрока ЦСКА, которым активно интересовался «Реал» 13:31
Порошенко предложил проверить Зеленского на предмет госизмены 13:31
В Литве ожидают нового потока мигрантов из Белоруссии 13:30
В Свердловской области смягчили меры по коронавирусу на Новый год 13:28
Олимпийский чемпион о биатлонисте Елисееве: ему не надо было отстраняться от людей 13:20
В МИД РФ допустили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии 13:19
Порошенко уточнил сроки своего возвращения на Украину 13:17
Ректора «Шанинки» Зуева оставили под арестом вопреки словам Путина 13:15

Песков объяснил остановку потока по газопроводу «Ямал — Европа»

В Кремле назвали абсолютно «коммерческой» остановку потока газа по «Ямалу — Европе»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Иван Руднев/РИА «Новости»

Вопрос поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» - это коммерческая ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Нет, это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет (с заполнением второй нитки «Северного потока — 2» — прим.ред.), это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что «Газпром» приостановил транспортировку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал — Европа». Отмечается, что в связи с решением российской компании, начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

«Газпром» 18 декабря резко сократил бронирование мощностей польского участка «Ямал — Европы», которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Всего было заказано 5,2 млн кубометров польского участка газопровода, что на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность составляет более 2 тыс. километров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть