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Клиенты Сбера в следующем году смогут переводить деньги в Китай

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Сбере отмечают продолжающееся развитие платежного бизнеса – рост количества переводов, в том числе трансграничных, а скоро клиентам банка станут доступны переводы денежных средств в Китай, рассказал в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления Сбера, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев.

«Китай – важный рынок для нас, потому что, после стран СНГ, он является следующим по возможным перспективам сотрудничества. Понятно, что на фоне локдауна количество туристов или перемещений граждан между государствами существенно сократилось. Но рано или поздно оно восстановится, и этот поток будет сопровождаться в том числе денежными переводами», — отметил вице-президент банка.

По словам Кирилла Царева, денежные переводы в Китай станут доступны уже в следующем году, более того, в самое ближайшее время. В данном случае возможность платежей будет реализована совместно с Alipay, то есть прежде всего это работа с ними, а не с каждым конкретным китайским банком, пояснил замглавы Сбера.

«Для нас 2021 год был, с одной стороны, годом хороших результатов и достижений, с другой – годом упорного развития и выполнения тех задач, которые стояли перед нами. Я считаю, что в целом все это нам удалось. Самое важное – мы сделали целый набор новых продуктов, сделали банк еще более доступным для наших клиентов. Количество клиентов растет, число пользователей «Сбербанк-Онлайн» также демонстрирует положительную динамику, значит, мы все делаем правильно. Надеюсь, что в 2022 году мы пойдем тем же курсом», — заключил Царев.

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