Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США впервые одобрили инъекционный препарат для профилактики ВИЧ-инфекции 12:03
Телеканал «Украина-24» перепутал захватившего заложников преступника... 11:59
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве 11:59
Экс-президента Молдавии подозревают в хищении госсредств на сумму $12 млн 11:59
В России выявлено 25 907 случаев заражения коронавирусом за сутки 11:55
Тренер сборной России оценил вероятность отказа Большунова от выступления в Тур де... 11:52
Минздрав назвал число заразившихся «омикроном» пациентов в России 11:48
Больше 9 тыс. автомобилей Toyota попали под отзыв в России 11:47
В НАТО не смогли договориться по переговорам с Россией 11:47
В Якутии коммунальщики вышли косить траву в -50°C 11:47

Еще одна европейская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Немецкая энергокомпания Neckermann Strom AG заявила о банкротстве из-за высоких цен на газ, сообщает Wirtschafts Woche.

Энергокомпания Neckermann Strom AG, которая была основана в 2013 году, подала в суд, чтобы начать процедуру банкротства, которое произошло из-за высоких цен на энергоносители, в частности на природный газ.

Neckermann Strom AG считалась компанией, которая поставляет экологически чистую энергию и газ. Всего ее услугами пользовались более 13 тыс. домохозяйств по всей Германии.

Также за последние недели в стране подали заявление на банкротство еще несколько энергокомпаний. Больше всего от ситуации страдают мелкие поставщики, которые вынуждены покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить сильно выросшие расходы у компаний не получается, так как с потребителями заключены, в основном, долгосрочные контракты.

В начале ноября еще три энергокомпании в Британии (Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power), которые обслуживали десятки тысяч потребителей, объявили о своем закрытии. Также о прекращении своей деятельности объявила еще одна фирма, MA Energy, которая занималась обслуживанием предприятий.

Вместе с вышеперечисленными закрывшимися поставщиками энергии, с начала сентября в Британии прекратили свою деятельность уже 17 компаний из-за роста цен на энергоносители.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть