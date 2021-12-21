Еще одна европейская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

Немецкая энергокомпания Neckermann Strom AG заявила о банкротстве из-за высоких цен на газ, сообщает Wirtschafts Woche.

Энергокомпания Neckermann Strom AG, которая была основана в 2013 году, подала в суд, чтобы начать процедуру банкротства, которое произошло из-за высоких цен на энергоносители, в частности на природный газ.

Neckermann Strom AG считалась компанией, которая поставляет экологически чистую энергию и газ. Всего ее услугами пользовались более 13 тыс. домохозяйств по всей Германии.

Также за последние недели в стране подали заявление на банкротство еще несколько энергокомпаний. Больше всего от ситуации страдают мелкие поставщики, которые вынуждены покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить сильно выросшие расходы у компаний не получается, так как с потребителями заключены, в основном, долгосрочные контракты.

В начале ноября еще три энергокомпании в Британии (Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power), которые обслуживали десятки тысяч потребителей, объявили о своем закрытии. Также о прекращении своей деятельности объявила еще одна фирма, MA Energy, которая занималась обслуживанием предприятий.

Вместе с вышеперечисленными закрывшимися поставщиками энергии, с начала сентября в Британии прекратили свою деятельность уже 17 компаний из-за роста цен на энергоносители.