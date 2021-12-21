Эксперты рассказали, почему в России не могут вырастить достаточно капусты и моркови

В России продолжает расти инфляция — цены в годовом исчислении повысились более, чем на 8%. Главной составляющей инфляции в текущем году стало подорожание продуктов и в первую очередь овощей. Об этом пишут «Известия».

В отдельных случаях рост в этой категории товара за последний год был почти двукратным.

Овощи резко дорожают из-за зависимости от импорта, а внутреннее производство стагнирует, являясь «слабым звеном» в отечественном аграрном секторе, пишет издание.

По данным аналитического АБ-центра, розничная цена по состоянию на октябрь на капусту выросла на 98%, картофель — на 78%, огурцы и помидоры — на 65%, а морковь — на 41%. Таким образом, стоимость «борщевого набора» подскочила более, чем в полтора раза.

Глава Национального плодоовощного союза Михаил Глушков связывает инфляцию также с импортом. Правда, в России на импорт приходится только 10% выращиваемых овощей. Хотя данный год был аномальным — сильно увеличился импорт моркови.

Глушков также объяснил, почему в России не могут вырастить достаточные объемы овощей на внутренний рынок. По его словам, в предыдущие годы государство мало обращало внимание на эту отрасль — в ней было все относительно нормально. В 2020 году случился неурожай, да и в 2021-м превзойти слабые прошлогодние результаты не удалось.

«Наложилось сразу несколько проблем», — заключил эксперт.

Главными проблемами Глушков считает подорожание ресурсов для выращивание моркови и капусты. Сложности с рабочей силой также сильно влияют на объемы выращенных овощей. Запрет на въезд сезонных рабочих практически лишил отрасль поденщиков.

Из-за поздней весны овощи были посажены на две недели позже, а сентябрь, оказался очень влажным и холодным для сбора урожая, в результате чего работы перенесли на октябрь. По этой причине цены подскочили в сентябре — предложение на рынке было аномально низким.