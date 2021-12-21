Эксперты назвали районы Москвы, где цены на жилье будут расти быстрее рынка

В Москве в 2022 году цены на жилье будут расти быстрее рынка в Северном Тушино в Северо-Западном административном округе. Ожидаемый прирост — 15%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование инвестиционной IT-компании Realiste.

В Северном Тушино в декабре 2021 года цена за квадратный метр составила 262,7 тыс. рублей, прибавив за год в стоимости более 19%.

На втором месте по ожидаемому приросту цены на жилье — Теплый Стан в Юго-Западном административном округе столицы. Средняя цена одного «квадрата» в декабре 2021 года — 263,1 тыс. рублей. За год это значение выросло на 20,2%. В 2022 году ожидается рост на 14%.

Третью строчку заняло Восточное Измайлово в Восточном административном округе столицы с ожидаемым ростом цены в 2022 году на 11%. Сейчас 1 кв. м жилья в среднем по району стоит 269,2 тыс. рублей с приростом за год в 21,9%.

На четвертой позиции — Коньково в Юго-Западном административном округе. В этом районе такой же прогноз на 2022 год в 11%. За год цена квадратного метра выросла на 21,7%, достигнув к декабрю 2021 года 276 тыс. рублей.

Замыкает пятерку Войковский район с прогнозом на 2022 год в 10%. Сейчас 1 кв. м жилья оценивается в 276,3 тыс. руб. За год прирост составил 25,8%.

В середине декабря сообщалось, что за 11 месяцев 2021 года на столичном рынке вторичного жилья зарегистрировали более 150 тыс. договоров купли-продажи, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.