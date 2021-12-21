Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Макрон провел телефонный разговор с Путиным 18:12
Менеджер избитого фигуриста рассказала о его состоянии 18:10
Астрономы впервые обнаружили магнитное поле экзопланеты 18:07
Цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за кубометр 18:05
Поджигатель гипермаркета в Томске устроил пожар, потому что ему «надоело... 18:02
Чемпион ОИ Мишин обвинил Софью Великую в звездной болезни 17:59
Ростовского священника, подозреваемого в растлении детей, отстранили от служения 17:59
Стая собак спасла младенца, оставленного на улице 17:58
Депутат Леонов посоветовал недовольным Москвой «отъехать» в Рязань и Тулу 17:54
Forbes назвал богачей, больше всех потерявших денег в 2021 году 17:54

Эксперты назвали районы Москвы, где цены на жилье будут расти быстрее рынка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Москве в 2022 году цены на жилье будут расти быстрее рынка в Северном Тушино в Северо-Западном административном округе. Ожидаемый прирост — 15%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование инвестиционной IT-компании Realiste.

В Северном Тушино в декабре 2021 года цена за квадратный метр составила 262,7 тыс. рублей, прибавив за год в стоимости более 19%.

На втором месте по ожидаемому приросту цены на жилье — Теплый Стан в Юго-Западном административном округе столицы. Средняя цена одного «квадрата» в декабре 2021 года — 263,1 тыс. рублей. За год это значение выросло на 20,2%. В 2022 году ожидается рост на 14%.

Третью строчку заняло Восточное Измайлово в Восточном административном округе столицы с ожидаемым ростом цены в 2022 году на 11%. Сейчас 1 кв. м жилья в среднем по району стоит 269,2 тыс. рублей с приростом за год в 21,9%.

На четвертой позиции — Коньково в Юго-Западном административном округе. В этом районе такой же прогноз на 2022 год в 11%. За год цена квадратного метра выросла на 21,7%, достигнув к декабрю 2021 года 276 тыс. рублей.

Замыкает пятерку Войковский район с прогнозом на 2022 год в 10%. Сейчас 1 кв. м жилья оценивается в 276,3 тыс. руб. За год прирост составил 25,8%.

В середине декабря сообщалось, что за 11 месяцев 2021 года на столичном рынке вторичного жилья зарегистрировали более 150 тыс. договоров купли-продажи, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть