Газпром: поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» идут согласно заявкам

Поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» идут в соответствии с заявками и в рамках договоренностей, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ответ пресс-службы компании «Газпром».

«Компания «Газпром» осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», — отмечается в сообщении.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность более 2 тыс. километров.

«Газпром» 18 декабря резко сократил бронирование мощностей польского участка «Ямал — Европы», которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Всего было заказано 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал – Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).