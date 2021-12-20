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Египет решил отменить ПЦР-тест для въезжающих в страну детей до 12 лет

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Павел Львов/РИА «Новости»

Детям до 12 лет для въезда в Египет больше не нужен отрицательный ПЦР-тест, остальные требования остались без изменений. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

До изменений Египет требовал, чтобы все пассажиры старше шести лет предоставляли справку с отрицательным ПЦР-тестом. Теперь же, согласно обновленным правилам Министерства здравоохранения Египта, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста нужна всем, кто старше 12 лет.

При этом остальные требования остались без изменений. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за трое суток до прибытия в Египет. У справки должна быть точная дата и время сдачи теста, должен быть указан вид теста – RT-PCR и обязательно на английском языке.

Согласно документу Министерства здравоохранения Египта, вместо ПЦР-теста могут приниматься также и результаты экспресс-тестов на COVID-19 – либо молекулярный ID Nowот Abbot, либо экспресс-тест на антигены. Такой тест должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа до прибытия в страну.

Россияне, которые сделали обе прививки «Спутником V», могут не сдавать ПЦР-тест. С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

В Греции с 19 декабря стали требовать отрицательный результат ПЦР-теста (сделанный за 48 часов до поездки), независимо от статуса вакцинации против коронавируса. До этого тесты действовали не менее 72 часов.

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