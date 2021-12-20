Спотовая цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на TTF достигла €148,87 за МВт/ч, а именно $1921 за 1 тыс. кубометров. Это происходит на фоне похолодания и сокращения прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

Несколькими днями ранее «Газпром» сократил поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа». Отмечалось, что поставки российского газа в Европу тесно связаны с уровнем газа в хранилищах «Газпрома» в России, на этой неделе компания начала откачку газа из своих подземных хранилищ в центральной части России, а пик потребления топлива ожидается приблизительно через месяц.

Британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK уже предупредила жителей Королевства о том, что зима с 2021-го на 2022-й год станет тяжелой для потребителей и поставщиков энергетики из-за рекордно высоких цен на газ.