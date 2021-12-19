Депутат ФРГ Рот назвал «Северный поток — 2» политическим проектом

Проект «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим, политические факторы тоже играют определенную роль. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот в эфире Deutschlandfunk.

«Я должен признать, что «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль», — сказал он.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы США в адрес участников строительства газопровода «Северный поток — 2» являются недобросовестной конкуренцией.