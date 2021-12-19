Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Трамп назвал лидера КНР «убийцей» и потребовал $60 трлн 20:18
Мамаев перешел в последнюю команду РПЛ 20:11
Елизавета II обратилась с просьбой к наследнику британского престола 19:59
Финский журналист — о спорной шайбе Войнова: Россия привыкла жульничать 19:51
Киевляне провели акцию против Зеленского с раздачей конфет 19:48
Католическая церковь Франции распродает имущество, чтобы расплатиться с жертвами... 19:44
Ковальчук поставил оценку сборной России за выступление на Кубке Первого канала 19:39
В США создают новую подлодку для борьбы с Россией 19:36
Главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «омикрон» 19:23
Жамнов объяснил поражение сборной России от Финляндии на Кубке Первого канала 19:19

Прокачка российского газа в Германию оказалась под угрозой остановки

«Газпром» заказал минимальную мощность на польский участок газопровода «Ямал – Европа»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

«Газпром» заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал – Европа», по которому газ поступает в Германию, в минимальном значении за месяц. На это обратил внимание «Интерфакс».

Всего компания запланировала 3,8 млн кубометров — 4,3% от пропускной способности магистрали — из предложенных 89,1 млн.

Как пишет агентство, не исключено, что уже 20 декабря с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки.

Резкое снижение мощностей суточных поставок началось с пятницы — тогда их объем составил 27 млн кубометров. Бронь на субботу, 18 декабря, была 5,2 млн кубометров, на воскресенье — 4,7 млн.

17 декабря прошел аукцион «на сутки вперед», где «Газпром» мог выкупить мощность газопровода «Ямал – Европа» на следующий день заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания отказалась от предложения, предпочтя аукцион «в течение дня».

15 ноября «Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на прошедшем аукционе. Речь шла о поставках на декабрь 2021 года. В ходе торгов были предложены объемы в 89 млн. куб. м в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть