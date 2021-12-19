Прокачка российского газа в Германию оказалась под угрозой остановки

«Газпром» заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал – Европа», по которому газ поступает в Германию, в минимальном значении за месяц. На это обратил внимание «Интерфакс».

Всего компания запланировала 3,8 млн кубометров — 4,3% от пропускной способности магистрали — из предложенных 89,1 млн.

Как пишет агентство, не исключено, что уже 20 декабря с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки.

Резкое снижение мощностей суточных поставок началось с пятницы — тогда их объем составил 27 млн кубометров. Бронь на субботу, 18 декабря, была 5,2 млн кубометров, на воскресенье — 4,7 млн.

17 декабря прошел аукцион «на сутки вперед», где «Газпром» мог выкупить мощность газопровода «Ямал – Европа» на следующий день заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания отказалась от предложения, предпочтя аукцион «в течение дня».

15 ноября «Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на прошедшем аукционе. Речь шла о поставках на декабрь 2021 года. В ходе торгов были предложены объемы в 89 млн. куб. м в сутки.