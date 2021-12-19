Названа причина богатства США

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что у США получается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг. Об этом он сказал в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, долг Соединенных Штатов достиг астрономического размера в $28 трлн. При этом активно берут в долг и граждане страны, но их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.

Вместе с тем ситуация остается в равновесии из-за способности американского правительства обслуживать долги. Так, для финансирования дефицита бюджета США выпускают облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в государстве, а также возможность неограниченно печатать доллары, добавил Шеин.

Ранее в декабре президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга страны. Согласно документу, размер долга будет увеличен на $2,5 трлн и составит $31,4 трлн.

До этого аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с госдолгом Соединенных Штатов. Глава РФ считает, что решение конгресса США о повышении потолка государственного долга приведет к эмиссии и инфляции. По его словам, инфляция в США уже растет такими темпами, каких давно в истории не было.

Он добавил, что от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и Россия заинтересована, чтобы у экономики США не было никаких волнений или скачков.