Российский миллиардер Абрамович получил гражданство Португалии

Российский миллиардер Абрамович, по предварительным данным, получил паспорт Португалии. Об этом сообщает издание Publico.

Утверждается, что Абрамович стал обладателем португальского паспорта якобы как потомок евреев-сефардов. Согласно информации газеты, гражданство было предоставлено 55-летнему бизнесмену в апреле текущего года.

В СМИ пояснили, что россиянин является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он выступал.

Со стороны российского миллиардера еще не поступало комментариев касательно приписываемого ему гражданства Португалии.

Ранее появилась информация, что Абрамович купил участок бывшего стадиона на побережье в Геленджике.

Осенью Абрамович смог посетить Англию впервые за три года.