Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиян призвали не беспокоиться насчет дефицита кофе 16:43
Третьяк выделил главное в игре сборной России на Кубке Первого канала 16:41
Весь модельный ряд УАЗ подорожает в начале 2022 года 16:36
Ученые обнаружили необычные симптомы штамма «омикрон» 16:28
Диетолог назвала продукты со «скрытым» сахаром 16:27
Билан пожалел о своей излишней откровенности 16:21
Первый тренер Кокорина: мне жалко Сашу — такое дарование 16:18
Биолог рассказала о способах защититься от штамма «омикрон» 16:11
На заводе «Северная верфь» рассказали о подробностях пожара 16:01
Посольство рассказало о поисках похищенной в Камбодже гражданки России 15:57

Российский миллиардер Абрамович получил гражданство Португалии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский миллиардер Абрамович, по предварительным данным, получил паспорт Португалии. Об этом сообщает издание Publico.

Утверждается, что Абрамович стал обладателем португальского паспорта якобы как потомок евреев-сефардов. Согласно информации газеты, гражданство было предоставлено 55-летнему бизнесмену в апреле текущего года.

В СМИ пояснили, что россиянин является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он выступал.

Со стороны российского миллиардера еще не поступало комментариев касательно приписываемого ему гражданства Португалии.

Ранее появилась информация, что Абрамович купил участок бывшего стадиона на побережье в Геленджике.

Осенью Абрамович смог посетить Англию впервые за три года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть