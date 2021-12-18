Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бывший тренер «Спартака» назвал рискованным приглашение Ваноли 10:35
В МИД России назвали тему для двусторонних переговоров с США 10:26
В Финляндии отреагировали на решение IBU отобрать титул у Мякярайнен 10:21
Возбуждено уголовное дело после пожара на «Северной верфи»... 10:14
Названа причина ДТП с микроавтобусом в Ярославской области 10:05
США провели неудачное испытание гиперзвуковой ракеты 10:01
Хованцев рассказал, кто из отечественных биатлонистов способен выиграть медаль ОИ 09:53
Биолог рассказала о причинах мутаций «омикрона» 09:45
В России предложили ввести новые выплаты для пенсионеров 09:38
Экс-тренер «Спартака» назвал самую большую проблему команды 09:33

«Газпром» заказал мощность «Ямал — Европы» в 5,2 млн кубов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виктора Толочко/РИА «Новости»

«Газпром» выкупил на субботу, 18 декабря, заказал мощность в объеме 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал - Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой результаты аукциона на площадке GSA Platform.

Известно, что все предыдущие дни в декабре российская компания заказывала 31,4 млн кубометров.

17 декабря прошел аукцион «на сутки вперед», где «Газпром» мог выкупить мощность газопровода «Ямал - Европа» на следующий день заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания отказалась от предложения, предпочтя аукцион «в течение дня».

15 ноября https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/15/n_16857763.shtml, что «Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на прошедшем аукционе. Речь шла о поставках на декабрь 2021 года. В ходе торгов были предложены объемы в 89 млн. куб. м в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть