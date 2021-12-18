«Газпром» заказал мощность «Ямал — Европы» в 5,2 млн кубов

«Газпром» выкупил на субботу, 18 декабря, заказал мощность в объеме 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал - Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой результаты аукциона на площадке GSA Platform.

Известно, что все предыдущие дни в декабре российская компания заказывала 31,4 млн кубометров.

17 декабря прошел аукцион «на сутки вперед», где «Газпром» мог выкупить мощность газопровода «Ямал - Европа» на следующий день заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания отказалась от предложения, предпочтя аукцион «в течение дня».

15 ноября https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/15/n_16857763.shtml, что «Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на прошедшем аукционе. Речь шла о поставках на декабрь 2021 года. В ходе торгов были предложены объемы в 89 млн. куб. м в сутки.