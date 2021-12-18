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В России предложили ввести новые выплаты для пенсионеров

Депутат Шарафиев предложил ввести для пенсионеров выплаты «детям ВОВ»

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести ежемесячные выплаты «детям войны», которые будут получать российские пенсионеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий предлагает, чтобы выплаты «детям ВОВ» были в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в стране.

По законопроекту, к категории «детей ВОВ» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. С 2022 года, как ожидается, данная категория соотечественников сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки от государства.

В тот момент, когда готовился документ, выплаты «детям войны» должны были быть свыше 3 тыс. рублей в месяц.

В свою очередь парламент Татарстана занимается доработкой нового проекта. В планах внести его в Государственную думу в феврале будущего года.

Ранее в Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии.

Также в Госдуме предложили ввести ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров.

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