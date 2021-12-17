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«Аэрофлот» второй год подряд признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» второй год подряд стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы. Ежегодную награду присудил американский журнал Global Traveler, сообщает пресс-служба компании.

«Аэрофлот» удостоен престижной премии «Выбор читателей GT» (GT Tested Reader Survey Awards) в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Лучшие представители туристической отрасли в этом году уже в восемнадцатый раз удостаиваются наград респектабельного издания.

Вместе с «Аэрофлотом» в 2021 году премией журнала были отмечены такие глобальные лидеры в области сервиса, как Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates, Korean Air, United Airlines. Наградная программа включает десятки номинаций, а лучших из лучших путем голосования определяют потребители премиальных туристических услуг. Открытый опрос проводился с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года по подписным экземплярам журнала, а также в режиме онлайн на сайте Global Traveler. В голосовании приняли участие более 22 тысяч читателей.

Американский отраслевой журнал Global Traveler является учредителем самой авторитетной награды западного полушария в области деловых путешествий. Аудитория издания насчитывает почти 550 тысяч читателей из числа часто путешествующих жителей США. Каждый читатель журнала в среднем совершает девять перелётов по стране в год, 93% постоянно путешествуют за границу в основном в первом и бизнес-классе.

Сервис «Аэрофлота» ранее получал высокую оценку Global Traveler. Аэрофлот дважды входил в число глобальных авиакомпаний с лучшими напитками на борту по итогам конкурса «Вина на крыле», а кухня на борту была отмечена в глобальном топ-10 журнала.

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