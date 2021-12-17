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Сбер впервые стал лауреатом премии «Эффективное образование» 2021

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проект Сбера «Социальная программа: развитие privacy-культуры клиентов в условиях пандемии COVID-19» стал победителем премии «Эффективное образование 2021», сообщает пресс-служба банка.

«Наша задача, как самого крупного игрока финансового рынка, взять на себя образование клиента в области обращения с данными. Услугами Сбера пользуется огромное число россиян разного возраста и кругозора и нам нужно донести до всех важность ответственного отношения к собственным персональным данным. Забота о населении, развитие финансовой грамотности – это не просто слова в данном случае, а важная, ответственная миссия крупнейшего банка страны», — отметил директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка Игорь Зарубинский.

Проект был признан лучшим в номинации «Программа года» в категории «Социальные программы». Он направлен на повышение культуры обращения с персональными данными в условиях пандемии COVID-19. Проект направлен на то, чтобы уберечь россиян от мошенников, буллинга, распространения личных данных и других киберугроз.

В рамках проекта наша команда провела более 30 лекций в прямом эфире, 4 живых диалога, разместила более 100 публикаций, записала экспертные видеоролики и подкаст, поделился Зарубинский. Он уточнил, что всего было обучено более 9 миллионов человек.

«Это большой шаг на данном этапе, но не предел и далее мы планируем развивать это направление с большим усилием», — подчеркнул он.

Отмечается, что в программе используются гибкие форматы работы, ориентированные на разные возрастные группы. Образовательный контент изложен понятным языком и доступен на различных площадках, как специализированных, так и популярных у массовой аудитории.

«Эффективное образование» — всероссийский конкурс лучших проектов в сфере образования в разных отраслях бизнеса. Ежегодно в нем участвует более 200 инициатив, которые оцениваются экспертным жюри с точки зрения масштабности, профессионализма в части подхода к решению сложных бизнес-задач, значимости вклада и достигнутых результатов.

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