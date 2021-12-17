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Набиуллина: ЦБ не добрал жесткости условий для снижения инфляции в 2022 году

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Банк России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России еще не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции в 2022 году, передает «Интерфакс».

«Мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться, на следующем заседании мы будем смотреть в том числе на то, как на изменение денежных условий повлияют наше сегодняшнее и предыдущее решения с учетом временных лагов», — рассказала Набиуллина, допустив дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях.

По ее словам, даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся.

Глава ЦБ также заявила, что в декабре «говорить об окончании цикла ужесточения политики» еще рано. Она пояснила, что в Банке России будут следить за ситуацией с инфляцией и принимать решения в зависимости от этого.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что по итогам уходящего года инфляция в России составит около 8%. По словам Силуанова, всплеск инфляции в России связан с глобальными трендами и власти реагируют на сложившуюся ситуацию бюджетными мерами и мерами денежно-кредитной политики.

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