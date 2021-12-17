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В Латвии обрадовались рекордным объемам российского угля для перевалки в портах

В портах Латвии объем перевалки российского угля в ноябре вырос на 194%

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Денис Петров/РИА «Новости»

Крупнейшие порты Латвии — Рижский, Вентспилсский и Лиепайский — в ноябре текущего года перевалили 489 тыс. тонн российского каменного угля. Этот показатель на 194% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сообщения государства.

По прогнозам Минтранса Латвии, данная тенденция может сохраниться и в декабре. В сообщении ведомства сказано: «В ноябре перевалка угля почти достигла лучших показателей прошлого года».

Латвийские власти отметили, что возобновление потока грузов угля через Латвию еще раз подтверждает важность латвийского транзитного коридора, а также привлекательность портов для российских предпринимателей.

Ранее Латвия жаловалась на потерю грузов из России. В сентябре Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил о падении грузопотока из-за перенаправления Россией грузов в собственные порты.

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