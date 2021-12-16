Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Под Орлом нашли детские останки на территории концлагеря времен ВОВ 00:53
Военный эксперт предсказал мировую войну в ближайшие пять лет 00:45
«КамАЗ» в 2022 году поставит для Москвы уникальный вид автобусов 00:42
Билялетдинов рассказал, какие проблемы могут возникнуть у России в Лиге наций 00:42
Аномально низкое давление и метель ждут москвичей на выходных 00:38
В США задержали бывшего подрядчика Пентагона по подозрению в шпионаже... 00:26
Папоротный сравнил сборную России при Карпине и Черчесове 00:26
Генсек ООН рассказал, почему COVID-19 продолжает распространяться вопреки вакцинации 00:22
Червиченко оценил соперников сборной России по группе в Лиге наций 00:07
СМИ: на Западе считают проблематичным отключение России от SWIFT 16.12.2021, 23:59

На Украине заявили о критически малом запасе угля

Глава «Нафтогаза» Витренко признал, что на Украине критически малые запасы угля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина на данный момент имеет критически малые запасы угля. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Уголь — его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно», — подчеркнул Витренко.

Он подчеркнул, что в текущий момент «идет много угля», подразумевая поставки, в том числе, топлива из-за границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетическую ситуацию в стране стабильной.

«Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные», — сказал украинский лидер.

В стране не будет массового отключения электроснабжения, добавил он, отметив, что возможны локальные отключения.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на неравномерность поставок, в стране достаточно топлива для отопления и технологических нужд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть