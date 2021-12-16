На Украине заявили о критически малом запасе угля

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина на данный момент имеет критически малые запасы угля. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Уголь — его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно», — подчеркнул Витренко.

Он подчеркнул, что в текущий момент «идет много угля», подразумевая поставки, в том числе, топлива из-за границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетическую ситуацию в стране стабильной.

«Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные», — сказал украинский лидер.

В стране не будет массового отключения электроснабжения, добавил он, отметив, что возможны локальные отключения.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на неравномерность поставок, в стране достаточно топлива для отопления и технологических нужд.