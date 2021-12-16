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Банк Англии неожиданно повысил ключевую ставку впервые за 3,5 года

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 0,15% до 0,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк принял такое решение с учетом разгона инфляции до максимума за 10 лет. За повышение ставки проголосовали восемь членов комитета по денежно-кредитной политике. Против этого решения оказался только один. При этом за продолжение программы государственной покупки активов единогласно проголосовали все члены комитета.

С июня 2018 года это первое повышение ключевой ставки в стране. Тогда она поднялась до 0,75%. После этого она либо оставалась на одном уровне или понижалась.

Банк Англии сообщил, что подстраивает политику под достижение цели по инфляции в 2%. В ноябре она составила 5,1% относительно аналогичного показателя 2020 года. Это наибольшее значение в стране за 10 лет. По прогнозам регулятора, инфляция в стране достигнет 6% к апрелю 2022 года.

На внеочередном заседании в марте прошлого года Банк Англии принял решение о понижении ставки на 15 базисных пунктов. Таким образом, ставка была снижена до 0,1%.

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