Производителей масла и сахара освободят от выплат бонусов ритейлерам

Минсельхоз собирается освободить производителей масла и сахара от уплаты вознаграждений торговым сетям, так как хочет внести эти товары в отдельную часть списка социально значимых продуктов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо министерства в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

Сейчас производители масла и сахара выплачивают бонусы ритейлерам за услуги по продвижению, логистике и покупку определенных партий товара. В список социально значимых входит 24 наименования, однако лишь производители хлеба из пшеничной и ржаной муки, а также соответствующего ГОСТам мяса кур и молока могут освободиться от выплаты бонусов.

В Союзе сахаропроизводителей однако отметили, что сейчас производители сахара не выплачивают вознаграждения торговым сетям. По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, часть торговых сетей все же вернулись к практике выплаты бонусов после окончания срока сдерживания цен.

Соглашения о стабилизации цен на сахар действовало до 1 июня и на масло до 1 октября 2021 года. С начала сентября начала действовать плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в середине ноября заявил, что стоит готовиться к новому скачку цен на масло и сахар. Причина роста цен — это злоупотребление монопольным положением.