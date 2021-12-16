Россиянам разрешили гасить «невыездные» долги в аэропорту

Россияне, которым перекрыт выезд за границу из-за долгов, смогут погасить их прямо в аэропорту перед посадкой на самолет. Соответствующий законопроект принят Госдумой и сейчас проходит одобрение в верхней палате.

Документ предусматривает возможность автоматического прекращения исполнительных производств и отмены установленных ограничений и запретов. То есть, при полном погашении всех задолженностей можно будет проследовать на самолет уже через несколько минут.

Сейчас же у россиян, которые имеют долги и узнают об этом перед вылетом, нет возможности погасить их на месте. Для этого должник обязан предъявить судебному приставу-исполнителю документ, который подтверждает исполнение решения суда. После этого выносится постановление об отмене ограничения на выезд из страны.

Федеральная служба судебных приставов подсчитала, что в период с января по октябрь 2021 года в списки невыездных было включено почти 10 млн должников.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в начале декабря в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о досудебном взыскании налоговой задолженности граждан. По словам депутата, изменения необходимы, но не сейчас. Он считает, что основная проблема неплатежей сегодня — это низкие доходы граждан.