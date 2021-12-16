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В Госдуме предложили сделать предновогоднюю пенсионную выплату ежегодной

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Государственной думе рассмотрят законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», подготовленный комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщают «Известия».

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — говорится в пояснительной записке к документу.

В записке отмечается, что сумма предновогодней выплаты должна быть равна размеру пенсии. Авторы проекта объясняют его необходимость «большими денежными тратами, связанными с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», с которыми пенсионеры сталкиваются в преддверии Нового года.

Деньги, в комитете предлагают взять из федерального бюджета. В 2022 году на предновогоднюю выплату может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, продлевающий на год заморозку накопительной части пенсий — до 2024 года.

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