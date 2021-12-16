В правительстве обсуждают перезагрузку механизма защиты и поощрений капиталовложений

Как пишут «Ведомости», в России может измениться механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это инструмент, который используют крупные инвесторы, призван сыграть ключевую роль в стимулировании притока частных вложений в экономику.

В правительстве, по данным издания, хотят регионам предоставить право блокировать заявки на заключение СЗПК по проектам, которые планируется реализовать на их территории. Также планируется обсудить пересмотр фискальных условий, которые стабилизируются для инвесторов: из него могут и исключить, и добавить некоторые виды платежей.

По этому поводу уже прошла серия совещаний, в которых участвовали представители профильных ведомств, Минфина, Минэкономразвития, ФНС, а также бизнеса.

На совещаниях пытались решить несколько проблем. Первая их них – остановка заключения новых СЗПК – с апреля не было подписано ни одного нового договора. Второй проблемой является риск создания выпадающих доходов для бюджетной системы. Третья проблема – существенное изменение экономических обстоятельств из-за пандемии.

Первые договоры СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю уже стало 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб. Минимальным порогом для соглашения является 200 млн руб. Чем больше капиталовложение, тем больше стабилизационных гарантий получит инвестор.

Ранее сообщалось о строительстве завода по производству «Спутника V» по договору о защите капиталовложений.