Украина истратила почти весь запас газа на зиму

Уровень газа в украинских подземных хранилищах существенно снизился, приблизившись к показателю до начала закачки, об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», — отметили в компании.

С 2015 года Украина получает газ от российских поставщиков посредством виртуального реверса, то есть, отбора из тех транзитных объемов, которые предназначены европейским странам. Такой способ, по мнению украинских властей, не наносит серьезного вреда суверенитету страны, в отличие от прямых поставок, которые дешевле упомянутого способа получения топлива.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5 процента (на 19,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня», — объяснили в «Газпроме» текущую ситуацию в Европе.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует к 2049 году полностью отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа в Европу, включая договоренности с Россией. В Еврокомиссии связали такое решение с «зеленым» переходом после 2050 года. При этом европейские политики предложили ряд мер, которые обезопасят страны от энергокризиса, подобно тому, что произошел в этом году. Среди них — обеспечение необходимых объемов сырья в резервах перед отопительным сезоном.