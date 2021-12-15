«Газпром» увеличил поставки газа по «Силе Сибири» в Китай

«Газпром» решил увеличить поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» до конца года. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Газпром» также продолжает подготовку к увеличению экспорта газа в Китай в 2022 году сверх утвержденного ранее графика. При этом увеличение поставок является плановым и соответствует контракту, отмечается в сообщении после заседания совместного координационного комитета между «Газпромом» и китайской CNPC.

Китайская и российская сторона в ходе заседания обсудили дальнейшее сотрудничество в области подземного хранения газа, в научно-технической и нефтяной сферах.

«Сила Сибири» — крупнейший газопровод на востоке России, по которому поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его экспортная мощность — 38 млрд куб. м газа в год.

Государственная нефтегазовая компания CNPC – основной партнер «Газпрома» в Китае. Первые поставки в Китай начались в 2014 году. Срок контракта – 30 лет.

В середине ноября в «Газпроме» заявили, что поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» более чем на 30% превышают контрактные показатели.