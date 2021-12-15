Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Армения и Азербайджан договорились о перезапуск железнодорожного сообщения 02:46
Жители Ачинска разделились на два лагеря из-за укравшей 23 млн кассирши банка 02:41
Тренер «Динамо» Шварц рассказал, какие вопросы журналистов ему нравятся 02:35
Аналитики рассказали, как цифровой рубль поможет российской экономике 02:33
Талалаев назвал условие для победы сборной России над Польшей в стыках... 02:18
На Украине заявили о дефиците запасов угля 02:16
«Роснано» потребовала от кредиторов признать договоры с ними недействительными 02:12
На Украине пообещали разгромить армию Венгрии одной бригадой 02:11
В Елисейском дворце рассказали, что обсуждали Путин и Макрон во время переговоров 01:57
На территорию посольства РФ в Вашингтоне бросили подозрительный пакет 01:57

Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга страны до $31,4 трлн

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Сенат Конгресса США проголосовал за повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Далее эту инициативу должны одобрить в Палате представителей Конгресса США. После чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с госдолгом США. Путин считает, что решение Конгресса США о повышении потолка государственного долга приведет к эмиссии и инфляции. По его словам, инфляция в США уже растет такими темпами, каких давно в истории не было.

Он добавил, что от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и Россия заинтересована, чтобы у экономики США не было никаких волнений или скачков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть