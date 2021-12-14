Основатель Mobius Capital Partners назвал юань основной резервной валютой через 20-50 лет

Доллар через несколько десятков лет уступит китайскому юаню место в качестве основной резервной валюты. Об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной компанией «Атон» заявил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус, пишет агентство «Прайм».

«В ближайшие 20-50 лет у юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой. Золотые резервы Китая растут, их у него очень много. Китайцы работают с ЦБ разных стран мира, чтобы те использовали юань в качестве резервной валюты конкретной страны», — сказал он.

По мнению Мобиуса, в ближайшие годы доллар сумеет удержать статус основной резервной валюты и легко конвертируется в большинстве стран.

«Китай хочет, чтобы юань стал резервной валютой. Но это нескоро случится, поскольку юань пока не так свободно конвертируется. Так что на следующие лет 10-15 доллар останется ведущей резервной валютой», — заключил он.

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