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В Сбере стартовал сезон предновогодних скидок

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В преддверии Нового года Сбер традиционно устраивает предновогодние распродажи и предлагает клиентам приобрести продукты банка и экосистемы на особо выгодных условиях.

Акция призвана позаботиться о клиентах, помочь им подготовиться к празднику и приобрести подарки для себя и близких на наиболее выгодных условиях. На праздничном лендинге представлены как продукты банка, так и экосистемы.

Так, например, Сбер по потребительскому кредиту предлагает ставку от 5,9% при оформлении кредита до 31 января включительно в первые три месяца пользования кредитом для обладателей годовой подписки СберПрайм+ (для остальных клиентов льготная ставка распространяется на первый месяц).

Кроме того, клиентам, которые с 13 по 29 декабря включительно оформят онлайн свою первую Дебетовую, Молодежную, Цифровую СберКарту или СберКарту для пособий и пенсий и оплатят ею товаров на 300 рублей и более, будет направлен промокод на 500 рублей на покупки в СберМаркете. А для клиентов, оформивших Кредитную СберКарту с 1 по 31 декабря включительно, отменяется комиссия на снятие наличных в первые 15 календарных дней после подписания договора (далее — комиссия 3% от суммы, но не менее 390 рублей). Также за оформление Кредитной СберКарты в этот период клиентов ожидает промокод на 1000 рублей на покупки в СберМаркете.

Также подписка СберПрайм на 6 месяцев до 9 января 2022 года включительно будет стоить 299 рублей. Отмечается, что акция распространяется на клиентов без действующей подписки, далее подписка будет продлеваться на 6 месяцев за обычную стоимость.

СберПрайм включает в себя максимально выгодные предложения: банковская карта, с повышенным начислением бонусов от СберСпасибо, мультимедийный сервис Okko с возможностью просмотра более 80 000 фильмов, СберЗвук с доступом к 50 млн треков бесплатно и без рекламы, скидки на такси в сервисе Ситимобил и многие другие. А также повышенная процентная ставка по вкладу и специальные условия по кредитам. Средняя экономия для клиентов составляет от 3000 до 5000 в месяц.

В предновогодний период Сбер предоставляет скидку 25% на продукты СберСтрахования. В акции учавствуют: «Защита дома», «Защита от травм», «Страхование путешественников», «Сбереги финансы», «Питомец под защитой», «Фарм страхование», «Забота о здоровье», «Сбереги себя», «Защита от клеща», «Защита любимых вещей».

Также выгодные предложения распространяются на продукты СберИнвестиции, СберЗдоровье, СберМегаМаркет, СберМаркет, SberDevices и Okko. Со всеми предновогодними предложениями Сбера можно ознакомиться на специальном лендинге.

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