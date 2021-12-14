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МТС получила оценку В «менеджмент» в климатическом рейтинге CDP

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Некоммерческая организация CDP (Carbon Disclosure Project) изучила влияние компаний со всего мира на окружающую среду. Аналитики подготовили международный климатический рейтинг, при создании которого учли глубину раскрытия информации о влиянии на экологию, усилия, направленные на сокращение собственного углеродного следа, а также системы корпоративного управления.

В 2021 году о своей деятельности через CDP отчитались более 13 тысяч компаний, в частности, 38 российских, из которых 11 получили высшие категории рейтинга: две - оценку «лидерство» (А-) и девять – «менеджмент» (B). Примечательно, что информацию о воздействии на окружающую среду в России в основном раскрывают крупные сырьевые корпорации, единственной технологической компанией в числе лидеров стала МТС, ей CDP присвоила категорию «B». По словам президента компании Вячеслава Николаева, такая высокая оценка – еще одно подтверждение открытости МТС и готовности удовлетворить спрос на экологическую прозрачность со стороны общества.

«Мы работаем в технологическом сегменте и в своей операционной работе стараемся двигаться в сторону «зеленой» энергетики. Мы активно развиваем наши технологические продукты в области «умного дома», «умного города», «умного производства» и другие сервисы для корпоративных и частных пользователей, которые комплексно способствуют сокращению углеродного следа», — отметил Николаев.

Через платформу CDP МТС начала отчитываться в 2019 году в рамках инициативы GSMA по разработке «дорожной карты» действий телекоммуникационной индустрии для достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением. В настоящее время компания раскрывает широкий спектр экологически значимых данных о своей деятельности, включая потребление ресурсов и объем прямых и косвенных выбросов парниковых газов. С полной версией анкеты МТС по вопросам влияния на климат в 2021 году можно ознакомиться на платформе CDP (https://www.cdp.net/).

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