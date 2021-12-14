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Четверть россиян оценили свою мечту в 100 тысяч рублей

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Для того чтобы исполнить свою мечту, 23% жителей России необходимо всего 100 тыс. рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на совместное исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Вместе с тем более трети (36%) респондентов сообщили о необходимости больших вложений средств для этой цели, а еще 21% уверен, что для исполнения желаний деньги не нужны. Еще четверть россиян отметили, что для достижения цели им необходимо 5 млн рублей.

Больше половины респондентов сообщили, что у них есть несколько заветных желаний, которые они очень хотят исполнить. Еще треть опрошенных сообщили лишь об одном желании, а 12% признались, что у них вообще нет каких-либо желаний.

Среди тех, у кого есть мечты, 20% хотят завершения пандемии коронавируса, 14% желают повысить доход, а 13% — получить собственное или отдельное жилье. 31% россиян ответили, что много работают ради достижения своей цели, чуть больше четверти – откладывают средства, 14% решили получить дополнительное образование и лишь 4% оформили кредит, чтобы исполнить задуманное.

Согласно исследованию банка «Открытие», только 3% россиян довольны своими нынешними доходами. Больше всего абсолютно довольных своими доходами живут в Москве и Московской области (8%). Остальные соотечественники хотели бы зарабатывать больше. Так, 61% выразили желание получать зарплату в два-три раза больше, 20% — в 5-7 раз, а еще 16% — в 10-20 раз.

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