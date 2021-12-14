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Шри-Ланка изменит правила въезда в страну после Нового года

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Шри-Ланка с 1 января 2022 года обновляет правила въезда иностранных туристов, которым теперь будет необходимо обязательно заполнить онлайн-декларацию здоровья Health Declaration Form до вылета в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В онлайн-форму вносятся информация о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. При заполнении информации на электронную почту придет QR-код, который необходимо предъявить при посадке на самолет в электронном или распечатанном виде.

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходимо сделать как привитым, так и невакцинированным. Он должен быть выполнен на английском языке.

Взрослые вакцинированные туристы по прилете на Шри-Ланку освобождены от сдачи ПЦР-теста на месте. Однако детям от 12 до 18 лет, которые путешествуют вместе с родителями, необходимо пройти ПЦР-тестирование. Его результаты придется ждать в аэропорту, лишь только после этого его разрешат покинуть.

При этом с 1 января упрощаются правила въезда маленьких детей. Так, возрастной ценз по требованию ПЦР-теста до вылета был повышен с 2 лет до 12 лет.

Власти Черногории на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» с 3 декабря ужесточили правила въезда для привитых туристов.

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