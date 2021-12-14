Названы главные экономические риски в 2022 году

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков сообщило, что в 2022 году мировую экономику ждет устойчивое развитие, но есть риски. В пример аналитики приводят «омикрон»-штамм коронавируса: в случае если новая вариация Covid-19 окажется более заразной и смертоносной, это негативно отразится на экономическом росте. Государства будут вынуждены ввести ограничения, что приведет к спаду роста мировой экономики до 4,2%. Далее может возникнуть кризис логистической инфраструктуры, будут нарушены поставки

Другим риском аналитики называют высокую инфляцию. В начале 2021 года в США прогнозировалось инфляция в 2%, сейчас она поставляет почти 7%.

Кризис в отношениях между Россией и Украиной также может стать «триггером» замедления мирового экономического роста. Сложившаяся ситуация грозит повышением цен на газ.

Негативно на экономику уже в будущем году может повлиять изменение климата, которое вызывает погодные аномалии. Это приведет к удорожанию продуктов, что ускорит общую инфляцию.

Еще один риск в 2022 году — повышение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Это может негативно отразится на развивающихся рынках, могут пострадать экономики Аргентины, ЮАР, Турции, Бразилии и Египта.

Ранее сообщалось, что США продадут часть нефти из стратегических запасов.

«По мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемии, предложение нефти не увеличивалось темпами, необходимыми для удовлетворения спроса. Несмотря на то, что цены на нефть упали в среднем на 10% за последний месяц, а цены на бензин начали падать, администрация продолжает принимать меры для устранения разрыва между спросом и предложением», — пояснили в американском министерстве энергетики.