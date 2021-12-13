Глава МИД Австрии раскритиковал попытки подвергать сомнению реализацию «Северного потока — 2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки ставить под сомнение «Северный поток ---2» являются неразумными. Об этом он сообщил на полях встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, если газопровод построен, его надо запускать.

«Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», — сказал он.

Ранее член комитета бундестага Штефан Койтер заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок использует «Северный поток – 2» в качестве инструмента политических переговоров.

По его словам, Бербок в данном случае не представляет интересы граждан Германии, «играя» с энергетической безопасностью страны..

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

Дипломат также указала, что трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.