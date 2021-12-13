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В Эстонии крупный завод остановился из-за высоких цен на электроэнергию

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Depositphotos

Высокие цены на электроэнергию в Эстонии стали причиной остановки крупного целлюлозного завода. Об этом сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Крупный целлюлозный завод компании Estonian Cell в эстонском городе Кунда не смог продолжить свою работу, даже несмотря на фиксированные цены в договорах на газо- и электроснабжение. Расходы компании все равно выросли на €1,5 млн и за последние несколько месяцев превысили расходный бюджет на €5 млн.

«У нас нет возможности переложить на потребителей на различных континентах повышение местных цен на сырье и ресурсы. Поэтому мы ищем решения, как справиться с этим кризисом», — говорится в обращении компании.

В Estonian Cell предлагают отменить сбор на возобновляемую энергию, пока в Европе не закончится кризис с ценами на энергоносители. Предлагается также снизить плату за возобновляемую энергию на 75% в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

Целлюлозный завод компании Estonian Cell открылся в 2006 году. Вложения в предприятие превысили €200 млн. Вся продукция идет на экспорт, объем которого более €80 млн в год. Три четверти изготовляемой целлюлозы уходит в Европу, а остальная часть поставляется в Азию.

В начале октября некоторые энергоемкие предприятия Европы вынуждены были уменьшать или даже вовсе останавливать производство из-за безостановочного роста цен на газ.

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