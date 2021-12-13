Опубликована архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума – 2022

На официальном сайте Российского инвестиционного форума появилась архитектура деловой программы мероприятия, которое состоится на федеральной территории «Сириус» с 17 по 19 февраля 2022 года.

«Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации. Деловая программа сфокусирована на механизмах реализации национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, сформированных Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года. Российский инвестиционный форум – главный форум регионов и пространство доверительного взаимодействия государства и бизнеса для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации. Структура деловой программы состоит из 5 тематических треков, сформированных из национальных целей развития, именно поэтому тема «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы» станет ключевой на Форуме в 2022 году определена тема– отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Вице-премьер Правительства России, председатель Оргкомитета Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко рассказал, что регионами на форуме будут представлены лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами федеральных округов.

В день инвесторов и бизнес-ассоциаций 17 февраля состоится планерная сессия «Страна возможностей: Россия-2030 глазами предпринимателей», главной темой которой станут регионы РФ. Заключительный день форума будет посвящен молодежи.

Также в стартовый день мероприятия обсудят работу тематических площадок: Форум «Здоровое общество», Форум Креативного Бизнеса, Форум молодежного предпринимательства, а также специальная юношеская секция – Точка Юниор.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.