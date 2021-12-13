Больше половины россиян не «отгуливают» отпуск полностью

Более 60% россиян к 31 декабря 2021 года не используют полностью весь положенный срок отпуска. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob.

У 9% опрошенных неиспользованными останутся до шести дней отпуска, у 14% — от 7 до 13 дней. 10% россиян не используют от двух до трех недель очередного оплачиваемого отпуска. Три-четыре недели в запасе остаются у 4% опрошенных, а целый отпуск (28 дней) и даже больше у 16% россиян.

Чем ниже доход респондентов, тем выше вероятность того, что отпуск будет использован полностью. Так, у 36% опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей отпуск к концу года будет израсходован полностью. И только у четверти россиян с доходом выше 80 тыс. рублей не остается неиспользованных дней.

В 2021 году меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимает четверть работодателей. Чаще всего менеджеры по персоналу лишь напоминают об отпуске, иногда предпринимаются беседы о пользе отдыха. Однако в 42% организаций не производят вообще никаких напоминаний.

Большинство россиян (70%) тратят большую часть дохода на продукты, далее в списке расходов — услуги ЖКХ и оплата кредитов. Путешествия и отпуск — самая крупная ежемесячная трата для 8% россиян.